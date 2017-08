MotoGP, Marquez: "Giornata speciale. Nieto? Sarebbe felice"

6 agosto 2017

Il campione in carica non può che gioire per il secondo successo di fila, in una pista per altro a lui non particolarmente congeniale: "Domenica speciale, il minuto di silenzio prima delle gare è stato incredibile, sembrava che Brno piangesse per Angel Nieto. Onestamente la soft-rain è stato l'unico errore della mia domenica, volevo spingere al massimo nei primi giri, ma mi sono accorto di aver sbagliato quindi sono subito andato ai box. Ho rischiato di cadere un paio di volte con le slick, ma poi mi sono reso conto che avevo già dieci secondi di vantaggio e ho capito che poteva andare bene. Il mondiale? Si vincendo mi sento più ottimista, ma rimango con la stessa mentalità, il campionato è lungo".



Sorridente anche Vinales, terzo dopo una prima parte di weekend che non prometteva nulla di buono: "Penso che sia il miglior risultato possibile. Rientrando due giri prima forse potevo anche arrivare secondo, il ritmo era simile a quello di Dani. Però sono contento, è un bel risultato. Ora pensiamo all'Austria. Ho aspettato a rientrare perché non ero molto sicuro delle condizioni, poi non era semplice vedere la tabella perché ce n'erano molte esposte. Sono comunque felice, abbiamo fatto un bel lavoro. In ottica mondiale è un bel risultato, più di quello che speravo. Oggi mi sono trovato molto meglio rispetto agli altri giorni. Cosa mi manca rispetto a inizio stagione? Avere un telaio per due tre gare di fila e prendere il ritmo con quello, dobbiamo ritrovare quel feeling. Ora ne abbiamo uno fisso, potrò essere più tranquillo".



Contento anche Pedrosa, che ha completato la doppietta Honda: "Sono felice perché io di solito faccio fatica in queste gare, oggi invece sono sul podio. Ho aspettato un giro di troppo a cambiare la moto, ma non era facile capire quando rientrare. Sono comunque soddisfatto, perché siamo stati competitivi per tutto il weekend. Spero di mantenere queste performance anche per le prossime gare".