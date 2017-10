MotoGP, Marquez: "Era la gara più difficile per me"

29 ottobre 2017

Marc Marquez ha dovuto mettere via le magliette celebrative e spostare a Valencia i sogni di gloria. Ma sul bagnato di Sepang i rischi erano troppo grossi. "Era la gara più difficile che poteva essere per me. Era bagnato e la pista era scivolosa. Alla fine dobbiamo essere competitivi anche a Valencia. La gente si aspettava che diventassi campione, ma per me questa era una gara per fare punti e continuare la striscia", ha detto.