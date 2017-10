MotoGP, Marquez: "Duello con Dovi? I nostri altri rivali non sono affatto distanti"

19 settembre 2017

Mentre Valentino Rossi tenta l'impresa di tornare in pista già ad Aragon, Marc Marquez è alle prese con un altro itlaiano, Dovizioso, nella sfida per il titolo della MotoGP. "Questo campionato è incredibile. A Misano sono tornato in vetta alla pari con Dovi. Aragon è una delle mie piste preferite e cerchrò di dare il massimo davanti ai miei tifosi per conquistare la vittoria come a Misano. Spingerò al massimo fino all'ultimo giro", ha detto.