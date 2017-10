MotoGP, Marquez: "Dovrò dare il 100% a ogni gara"

10 ottobre 2017

Inizia a Motegi la volata finale per assegnare il titolo della MotoGP . Marc Marquez si presenta davanti a tutti, consapevole che in quattro gare ci si giocherà il Mondiale. "Restano quattro GP da disputare e dobbiamo dare il 100% a ogni gara, partendo dalla tripletta asiatica. Queste gare sono sempre impegnative per via del fuso orario e delle condizioni e quest'anno, con il campionato così combattuto, saranno una bella sfida", ha detto lo spagnolo.

"La cosa più importante per noi è che dal Montmelò siamo andati sul podio a ogni gara a eslusione di SIlverstone. Abbiamo fatto un buon lavoro a gestire le diverse condizioni sui diversi circuiti, il che ci ha dato parecchia fiducia e ha conferamto che siamo a un buon livello ovunque", ha aggiunto.



Il primo appuntamento di questo finale iridato si correrà sulla pista di casa della Honda: "Ho dei grandi ricordi del Giappone perché l'anno scorso abbiamo vinto e qui abbiamo conquistato il titolo due volte, ma ogni stagione è una storia nuova e dobbiamo rimare concentrati e pronti ad affrontare ogni situazione. Le condizioni della pista di Motegi possono variare notevolmente e dovremo lavorare duro sul setup per trovare un buon compromesso per accelerazione e frenate. Faremo il massimo e spingeremo forte per ottenere un altro buon risultato davanti ai tifosi della Honda".



Marquez si presenta in Giappone con 16 punti di vantaggio su Dovizioso e 28 su Vinales, mentre Pedrosa e Rossi sono ormai fuori dai giochi.