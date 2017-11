MotoGP, Marquez: "Del 2017 ricorderò solo gli errori"

21 novembre 2017

Tempo di feste e premiazioni per Marc Marquez dopo la vittoria del suo sesto titolo. Ma lo spagnolo della Honda sembra già avere la testa alla prossima stagione. "Dopo essere stato campione una volta ti senti invincibile. Ma non è così e forse questo è il mio personaggio. So che il prossimo anno ricorderò solo gli errori del 2017. Questo inverno cercherò di capire dove ho sbagliato per non commettere le stesse imperfezioni nel 2018", ha detto.

Il campionato appena concluso, infatti, è stato caratterizzato da tante cadute, ben 27, che per sua fortuna non hanno avuto gravi conseguenze e sorpattutto sono avvenute non in gara. Segno che Marquez testa il liminte in prova per poi non superarlo allo spegnersi del semaforo. "Sbagli sicuramente causati da qualche cosa, il fatto è che volevo oltrepassare il limite per capirlo meglio e alcuni incidenti mi hanno aiutato a finire le gare bene. Mi hanno dato una visione più estesa durante le prove e reso più attento ad esempio in certe curve dove, senza caduta, forse avrei sbagliato durante la corsa", ha confermato.



Infine, il fenomeno di Cervera ha confermato quanto di buono ha detto più volte sul suo grande rivale per il titolo, Andrea Dovizioso: "Ad inizio stagione pensavo che non mi potesse battere ma poi, quando ha iniziato a vincere, ho capito che devi temere tutti".