MotoGp, Marquez : "Darò il massimo e non farò calcoli"

9 novembre 2017

Giornata di conferenza stampa per i piloti di MotoGp prima dell'ultima gara a Valencia che deciderà il titolo mondiale. Marquez che guida la classifica non andrà in pista per controllare il vantaggio di 21 punti da Dovizioso: "Non andrò in pista facendo calcoli, non è nel mio stile". Il ducatista invece è già soddisfatto della sua stagione qualsiasi cosa accadrà domenica: "Sono molto fiero del lavoro che abbiamo fatto, non sento la pressione".