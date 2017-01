MotoGP, Marquez convinto: "Vinales lotterà per il titolo"

22 dicembre 2016

Il motomondiale ha un nuovo pretendente, si chiama Maverick Vinales. O almeno di ciò è convinto Marc Marquez: "Nei test di Valencia sapevo che Vinales sarebbe stato così veloce - ha spiegato il campione del mondo in carica - già andava forte con la Suzuki, e la Yamaha va meglio: me lo aspetto in lotta per il campionato fin dalla prima gara". Marquez ha parlato anche di Rossi: "Abbiamo visto delle belle gare con Valentino".