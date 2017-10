MotoGP, Marquez: "Contento per il rientro di Rossi"

20 settembre 2017

Il tentativo di rientro di Rossi ad Aragon sembra fare contento anche Marc Marquez, seppure lo spagnolo consideri Valentino fuori dai giochi per il titolo della MotoGP. "A me piace che ci siano tutti i piloti in pista perché è più bello e c'è più concorrenza. Il titolo? Ce la giochiamo in tre, io, Dovi e Vinales. Valentino, come Dani, è ormai troppo lontano ed è difficile che sbagliamo tutti e tre", ha detto a un evento a Zaragoza.