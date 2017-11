MotoGP, Marquez campione con il brivido a Valencia

Non è riuscita l'impresa quasi impossibile a Dovizioso. L'ultima e decisiva gara della MotoGP a Valencia ha incoronato campione per la sesta volta in carriera Marc Marquez , al quarto centro nella classe regina dopo quelli del 2013, 2014 e 2016. Lo spagnolo della Honda ha rischiato la caduta, ma si è salvato e ha chiuso terzo alle spalle di Pedrosa e Zarco. Il ducatista, invece, è finito fuori poco dopo e si è dovuto ritirare. Quinto Rossi.

E dire che sembrava una domenica scontata, con una gara che fin dallo spegnersi del semaforo pareva poter regalare ben poche sorprese. Marquez è scattato davanti a tutti, con Pedrosa a fargli da scudiero. A sparigliare le carte ci ha provato Zarco, passato alla svelta al comando, ma con Marc attaccato alle sue costole. Dietro le due Ducati, con Lorenzo che scortava un Dovizioso apparso ben presto al limite. Dai box della Rossa hanno segnalato di lasciar passare il forlivese, ma si è ben presto capito che il Dovi non ne aveva per tentare l'attacco e provare ad agganciare i fuggitivi.



Poi, all'improvviso, tre brividi. Marquez decide di attaccare Zarco al termine del rettilineo di partenza, ma a metà curva perde l'aventreno e sembra dover rotolare nella ghiaia. Invece, il fenomeno spagnolo, si tiene in piedi con gomito e ginocchio sinistri e controlla la sua Honda finendo nella sabbia. La speranza di Dovizioso dura poco perché, dopo aver visto finire Lorenzo in terra, è a sua volta vittima di una caduta, mentre tentava di andare a prendere Pedrosa e Lorenzo. Fine dei giochi: Marquez può festeggiare il suo sesto titolo con una manciata di giri di anticipo. E con merito perché ancora una volta questo ragazzo di 24 anni ha dimostrato di essere un autentico fuoriclasse della moto. Una spanna superiore alla media dei campioni del Motomondiale e con la possibilità, carta d'identità alla mano, il più vincente della storia.



Con i due protagonisti eliminatisi dalla lotta per la vittoria a Valencia, sono stati Pedrosa e Zarco a regalare gli ultimi brividi di questo 2017. L'ha spuntata l'hondista, che grazie a questo successo ha superato Rossi nella classifica finale, chiudendo quarto. Un altro boccone amaro per Valentino, che ha salvato il salvabile con una gara di conserva, dove ha approfittato dei guai altrui, chiudendo nel panino della Suzuki di Rins e Iannone. Decisamente meglio di Maverick Vinales, 12° al termine di un weekend nero. "Top 10" per Pirro, nono, solo 13° Petrucci. Tante la cadute, compresa quella di Aleix Espargaro con l'Aprilia protagonista di una stagione un po' al di sotto delle aspettative.