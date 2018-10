MotoGP, Marquez campione a Motegi se...

07/10/2018

Una formalità, o quasi. Grazie ai 77 punti di vantaggio accumulati su Dovizioso dopo il GP di Thailandia, Marc Marquez è a un passo dal laurearsi campione del mondo per la settima volta, la terza consecutiva. Un trionfo che può concretizzarsi già tra due domeniche a Motegi: allo spagnolo basta andar via dal Giappone con 75 lunghezze di vantaggio sul Dovi (con tre gare ancora da disputare) per conquistare aritmeticamente il titolo. Anche in caso di arrivo in parità infatti (quindi nella remota ipotesi di tre "zeri" di Marc e tre trionfi di Dovi da Phillip Island in poi), lo spagnolo avrebbe comunque più vittorie di Gran Premi.