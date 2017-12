MotoGP, Marquez: "Cambio di squadra? La porta è aperta"

22 dicembre 2017

Marc Marquez spaventa la Honda. Lo spagnolo, fresco del suo sesto titolo mondiale, ha voluto tenere aperte le porte a un possibile cambio di squadra al termine del 2018, quando scadrà il suo contratto con il team Hrc. "La porta è aperta, ma ho sempre detto che andrò dove mi dice il cuore e dove ritengo di poter vincere. Non voglio rischiare di andare in una squadra poco competitiva, fare un azzardo. Voglio una moto per vincere in ogni gara", ha detto.