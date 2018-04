MotoGP, Marquez: "Bene i test a Jerez. Argentina? Belle pista e atmosfera"

3 aprile 2018

Dopo il secondo posto conquistato in Qatar ed i test a Jerez de la Frontera, torna il motomondiale per Marc Marquez. Si riparte dall'Argentina per il secondo appuntamento del 2018. "Abbiamo iniziato la stagione con una grande gara e un podio in Qatar - sottolinea lo spagnolo - e abbiamo avuto dei test positivi a Jerez la scorsa settimana. Mi sento bene, ho un buon feeling con la moto e la squadra sta lavorando bene, ma siamo solo all'inizio di quella che sarà sicuramente una stagione difficile. Dobbiamo aspettare e vedere come va su diversi circuiti, a partire da Termas questa domenica".