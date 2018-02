MotoGP: Marquez beffa Pedrosa, nono Dovizioso

17 febbraio 2018

In Thailandia dimostrano di essere un passo avanti rispetta alle altre sia l’Honda sia la Ducati. Nel giorno dei suoi 25 anni Marquez chiude in 1.29.969 e relega Pedrosa in seconda posizione a +0.158 riuscendo a scendere per primo sotto il minuto e mezzo. Fuori dai migliori tre c’è Maverick Vinales sulla Yamaha a +0.305 che precede il compagno di marca Johann Zarco. Il team Pramac, oltre al terzo tempo di Miller, trova buone risposte anche in Danilo Petrucci, in sesta posizione prima della Suzuki di Alex Rins. A completare la top ten ci sono l’ottava posizione di Cal Crutchlow su Honda, la Ducati di Dovizioso (in pista con il nuovo telaio) e quella di Jorge Lorenzo.



Resta escluso dai migliori dieci per pochi centesimi Andrea Iannone, che su Suzuki chiude con un ritardo di +0.806. Una giornata di prova senza forzare sia per lui che per Dovizioso, ma soprattutto per Valentino Rossi, che con il tempo di 1.30.888 chiude in quattordicesima posizione e qualche problema di assetto al posteriore ancora da sistemare.