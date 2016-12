MotoGP, Marquez avverte Rossi: "A Misano pronto a lottare ancora"

6 settembre 2016

A Silverstone lui e Valentino Rossi hanno dato spettacolo, infiammando la gara della MotoGP dominata da Vinales. Sorpassi senza esclusione di colpi anche grazie a un Marc Marquez , che ha smesso i vestiti di ragioniere per tornare a indossare quelli di fighter. E a Misano lo spagnolo promette che sarà ancora battaglia. "A San Marino mi aspetto di lottare ancora per il podio se lavoriamo bene durante il fine settimana", ha detto.

"E' una pista diversa in quanto il circuito è tortuoso e lento - ha proseguito il leader del Mondiale - . Tutto sommato abbiamo ottenuto un buon risultato in Inghilterra. Anche se non abbiamo fatto la scelta ideale con la gomma anteriore, alla fine abbiamo perso solo tre punti. Sono felice di andare in Italia, spero che il tempo sia bello e ci dia la possibilità di sfruttare al meglio ogni sessione".