MotoGP, Marquez: "A Misano spero ci sia il sole"

04/09/2018

Il vantaggio in classifica su Valentino Rossi (+59 punti) è dei più rassicuranti in ottica Mondiale, ma Marc Marquez non abbassa la guardia e punta al 6° trionfo nel GP di San Marino. "E' stato un buon circuito per noi in passato; abbiamo molti bei ricordi e sicuramente cercheremo di aggiungerne uno alla lista - ha spiegato il campione della Honda - Speriamo in un fine settimana caldo e soleggiato".