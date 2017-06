MotoGP, Marquez è il più veloce nelle libere 1 di Barcellona

Insomma, un turno poco significativo visto che è iniziato con la pista più che umida e si è concluso con le gomme slick. Sta di fatto che Marquez è sembrato il più a suo agio e ha rifilato distacchi pesanti a tutti. Il secondo crono di Cal Crutchlow e il quarto di Dani Pedrosa, inoltre, sembra confermare che qui la Honda sia meno in difficoltà che al Mugello. Tanta speranza anche nel box Ducati con il re del GP d'Italia, Andrea Dovizioso, subito veloce. Anche più delle Yamaha ufficiali. Maverick Vinales si è difeso, mentre Valentino Rossi, pur entrando subito in pista, ha accusato ancora i postumi della caduta con la moto da cross ha chiuso a quasi 3" da Marquez. Da segnalare il sorprendete settimo tempo di Sam Lowes con l'Aprilia, mentre non hanno completato un giro veloce Hector Barbera, Tito Rabat e Loris Baz. Nessun segnale positivo dalla Suzuki con Andrea Iannone ancora in difficoltà.



Un curioso episodio ha invece avuto per protagonista Jack Miller. Il pilota australiano ha infatti clamorosamente sbagliato la traiettoria nella nuova chicane, realizzata dopo l'incidente mortale di Luis Salom lo scorso anno, infilandosi in quella successiva anzichè curvare una cinquantina di metri prima. Poi, per fortuna, ha seguito altri piloti e ha imparato il tracciato giusto...