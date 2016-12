MotoGP: Marc Marquez domina il warm up

13 settembre 2015

Marc Marquez fa paura a tutti: lo spagnolo della Honda è stato impressionante nel warm up del GP di Misano. 1:32.504 il tempo record del campione del mondo con 8 giri portati a termine. Distacchi enormi per gli avversari a partire da Yorge Lorenzo, secondo in classifica a sei decimi. A oltre un secondo, in sesta posizione, Valentino Rossi. Bene Iannone, terzo con la Ducati. Alle 14 la gara, tutti contro Marc.