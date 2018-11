MotoGP Malesia, Rossi: "Siamo veloci, sensazioni positive"

02/11/2018

Queste le valutazioni del maiorchino sulle sue condizioni fisiche: "Quando non guido non sento dolore, il problema è che il polso avrebbe dovuto restare immobilizzato per tre settimane dopo l'operazione, io invece ho tolto il gesso dopo una settimana. Quando prendo la moto in staccata sento molto dolore. In Giappone non riuscivo a fare neanche un giro, qui riesco a girare ma molto lentamente, non posso forzare la frenata e fatico anche nei cambi di direzione. Giornata difficile, essere competitivo e aspirare a un buon risultato sarà dura. Cosa può cambiare da qui a sabato? Poco, sicuramente. Però se penso che non cambierà mai nulla non recupererò mai. Stiamo cercando di fare il possibile per accelerare il recupero. Le speranze non sono molte, però non mollo mai e vediamo come mi sento dopo otto ore di riposto. Sicuramente ora come ora è irrealistico pensare a una vittoria o a un podio. La pioggia? Potrebbe aiutare, sarebbe meno difficile guidare".



Giornata positiva per Vale: "Abbiamo lavorato molto per avere più grip al posteriore dopo Phillip Island e le prime sensazioni sono buone, sono stato veloce. Sicuramente un buon inizio. Le gomme? L'anteriore soft è un po' rischiosa, forse è meglio la media. Per quanto riguarda il posteriore in molti sono riusciti a fare il passo con la soft, che non sembra male. La scelta comunque resta un grande punto interrogativo, così come il meteo. Oggi è stato asciutto, ma qui può piovere da un momento all'altro". Gli fa eco li compagno di team, Vinales: "Sono contento, stiamo riuscendo ad andare forte su piste molto diverse tra loro. Sto tenendo un bel passo. Ho lavorato molto sulla gara e spero di essere veloce anche in qualifica. La pioggia? Per noi andare forte sarebbe impossibile, spero veramente che sia asciutto".



Particolarmente contento anche Andrea Dovizioso, reduce da due vittorie consecutive a Sepang e apparso in grande spolvero anche quest'anno: "Oggi molto molto bene, soprattutto nel pomeriggio. Il tempo della mattinata è stato buono e sapevamo che era sufficiente per restare in top 10. Poi ci siamo concentrati totalmente sulla gara, provando due setup differenti e facendo qualche giro in più sulla gomma. Giornata produttiva, il passo era veramente ottimo, sono molto contento. Considerare la Ducati favorita in Malesia non è così scontato, perché le ultime due vittorie sono arrivate sul bagnato, mentre sull'asciutto in passato non andavamo così bene. Sicuramente posso dire che la moto va forte, meglio che nei test invernali. Al momento siamo molto veloci. La soft al posteriore per la gara? Può funzionare, per quello cha abbiamo visto si sta comportando molto bene".



Un po' meno fiducioso Marc Marquez, che non ha un grandissimo rapporto col tracciato malese: "Nel complesso è stata una giornata positiva, anche se in FP2 ho faticato parecchio con la gomma dura all'anteriore. Con la media è andata meglio. Adesso Dovi è davanti a tutti, è lui che va più forte. Io ho rischiato di cadere più volte, devo capire come andare veloce senza rischiare. Devo scegliere bene la gomma e sistemare l'assetto anteriore. Provereremo a fare un setup leggermente diverso per gestire meglio quella parte della moto. Correre da campione? È un po' diverso, ma io spingo lo stesso. L'obiettivo è quello di lottare per il podio e provare a vincere, anche se questa è una di quelle piste in cui devo fare quello che posso, non è proprio da attacco per me".