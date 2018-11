MotoGP Malesia, Rossi: "Contento, bel feeling anche sul bagnato"

03/11/2018

"L'importante è aver fatto segnare il giro più veloce. E' successa, tra l'altro, una cosa simile tra me e Valentino nella FP4. Lui mi ha ostacolato, ma si è scusato e io ho accettato. In MotoGP sono cose che possono succedere, non è come la Moto3 dove molti rallentano in pista per cercare il traino giusto", ha aggiunto parlando della sua penalizzazione.



Dal canto suo, il Dottore si è detto felice della decisione dei commissari di anticipare le gare di due ore: "È una scelta intelligente, si rischiava di dover aspettare molto o di non correre proprio. Io sull'asciutto sono andato piuttosto bene, anche se Marquez e Vinales sembrano avere un passo migliore. In caso di pioggia? L'anno scorso correre sul bagnato era un incubo, quest'anno invece sembra andare meglio. Non abbiamo corso molto sul bagnato in realtà in questa stagione, ma le sensazioni che ho avuto oggi sono buone".



Sorrisi anche per Zarco, ancor prima di sapere che sarebbe partito davanti a tutti: "Sembra che con l'anticipo delle gare potremmo avere una gara asciutta, io spero di poter ripetere il podio dell'anno scorso. Il secondo posto mi da grandi opportunità per domenica".



Generalmente soddisfatto anche Andrea Dovizioso, nonostante la scivolata che gli è costata la prima fila: "Fortunatamente ho tenuto la seconda fila, tutto sommato va bene. Abbiamo forse sbagliato la scelta delle gomme, soprattutto l'anteriore era molto dura. Sono arrivato un po' troppo veloce e l'ho persa, peccato perché la prima fila era a portata. Comunque possiamo giocarcela. Specialmente se dovesse essere bagnato siamo in ottima condizione. Vincere per il terzo anno di fila? Non sarà semplice, specialmente sull'asciutto Marc e Maverick sembrano andare molto forte e quindi sarebbe ancora più tosta, ma comunque siamo messi bene. La temperatura alta mette in crisi tutti, soprattutto a livello fisico. Comunque sia il tempo io mi aspetto di essere competitivo".



Andrea Iannone, prima ostacolato e poi risarcito con la prima fila, è tornato sul battibecco in pista con Marquez avvenuto durante il Q2: "Io arrabbiato con Marc? Si è messo sulla mia traiettoria mentre andava piano e mi ha fatto perdere quattro decimi, che per noi voleva dire prima fila (poi arrivata, ndr). Mi ha chiesto scusa, però bisogna fare attenzione. Il regolamento parla chiaro, comunque va bene così. In griglia siamo messi abbastanza bene, però sull'asciutto abbiamo faticato un po'. Marquez, Dovi e Vinales sembrano più avanti al momento. Comunque meglio gareggiare sull'asciutto, nessuno ha i dati per fare una gara intera sul bagnato".