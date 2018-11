MotoGP Malesia, Marquez: "Oggi ho spinto col cuore, peccato per Rossi"

"Al di là della caduta, non avevo mai visto un Rossi così costante in gara. Più di dieci giri in solo un decimo sul tracciato più caldo e più lungo mi hanno impressionato. E qualcuno diceva che stava cominciando a sentire l'età dopo l'ultima gara...".

Apart from the crash, I’ve never seen @ValeYellow46 so consistent. More than 10 laps in just 1 tenth at the hottest and longest track impressed me today. And some said he started too feel his age after last race...