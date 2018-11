MotoGP Malesia, Marquez in pole dopo il diluvio

03/11/2018 di DANIELE PEZZINI

Nonostante la sessione sia stata bloccata per circa un'ora e mezza a causa dell'improvviso acquazzone abbatutosi sulla pista, lo spettacolo non è certo mancato. Su un asfalto ancora molto bagnato a fare la differenza è stato il talento e la "follia" di Marquez, a cui è bastato un primo run praticamente perfetto per mettersi davanti a tutti e restarci fino al termine del Q2, conquistando l'ottantesima pole della sua straordinaria carriera. Gli altri big hanno potuto solamente limare il distacco, ma si sono dovuti accontentare delle posizioni di rincalzo: Valentino ha ottenuto una prima fila importantissima, mentre a Dovi è sfuggita quando sembrava ormai a portata. Il forlivese della Ducati è scivolato dopo aver acceso un casco rosso nel primo settore, finendo relegato alle spalle dei due rivali, al fianco della Suzuki di Iannone e della Ducati Pramac di Miller.



In terza fila partirà l'altra GP18 del team toscano di Petrucci, insieme a Rins e a Bautista (passato dal Q1). In quarta ci sarà Pedrosa con l'altra Honda ufficiale, insieme a un Vinales sempre in difficoltà sul bagnato e all'Aprilia di Espargaro. Scatterà dalla quinta fila (14° tempo) il test rider Ducati, Michele Pirro, sceso in pista solo a partire dalla FP3 al posto del dolorante Jorge Lorenzo. In settima invece Franco Morbidelli (19° tempo). Da segnalare che Jordi Torres, da quattro gare al posto dell'infortunato Tito Rabat nel team Avintia, si è rotto il pollice a causa di una brutta caduta durante le Libere 4, quando la pista iniziava a bagnarsi. Lo spagnolo dovrà tornare in Europa per operarsi.





Il rischio di un ulteriore nubifragio nella domenica pomeriggio malese ha spinto l'organizzazione ad anticipare le gare di due ore, nella speranza che la pioggia risparmi il circuito almeno fino alle 14 ora locale, come avvenuto in questi giorni. Pertanto la Moto3 scatterà alle 3 di notte ora italiana, la Moto2 alle 4.20 e la MotoGP alle 6.