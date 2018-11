MotoGP Malesia, è di Rins il miglior tempo dopo le Libere 2

02/11/2018 di DANIELE PEZZINI

Alex Rins è il pilota più veloce dopo le prime due sessioni di libere del GP di Malesia, penultima tappa del motomondiale. Lo spagnolo della Suzuki ha chiuso la FP2 in 1'59''608 , regolando la Ducati di Dovizioso (il migliore in FP1), la Honda di Marquez e la Yamaha di Valentino Rossi . Distacchi comunque contenuti, con i primi quattro in meno di due decimi nel combinato. Grande sofferenza per Lorenzo , che sembra destinato a un nuovo forfait.