MotoGP, Luthi con Morbidelli sulla Honda nel 2018

24 agosto 2017

Da rivali per il titolo della Moto2 a prossimi compagni di squadra in MotoGP . Il team belga Marc Vds, infatti, ha ufficializzato per il 2018 la coppia a cui affiderrà le Honda satellite RC213V: lo svizzero Tom Luthi , già campione della 125 nel 2005, raggiunge il già annunciato Franco Morbidelli . I due formeranno quindi una temibile coppia di esordienti, un mix tra esperienza e talento dalle forti ambizioni.

Al momento Morbidelli e Luthi occupano la prima e seconda posizione nel Mondiale, separati da 26 punti. Lo svizzero ha già una breve espeirenza con la MotoGP, avendo svolto lo scorso anno alcuni collaudi per la neonata Ktm.



“Avevamo diverse possibilità, ma Luthi è stata una scelta unanime, anche se sarà un debuttante in MotoGP. È un ex campione del mondo della 125, la sua consistenza, stagione dopo stagione, in Moto2 è stata incredibile. Per noi è sempre stato una spina nel fianco come rivale e anche quest’anno non è diverso. Tom va a pennello per il nostro team e sono felice ed orgoglioso di accoglierlo in famiglia”, le parole del proprietario del team, Marc van der Straten.