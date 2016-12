MotoGP, Lorenzo: "Sono ispirato, voglio chiudere al meglio"

12 novembre 2016

Jorge Lorenzo è l'immagine della felicità al termine delle qualifiche: "Sembra che quando c'è molta pressione io riesca sempre a fare del mio meglio. Sono molto orgoglioso dei miei e forse potevo fare anche meglio. Sono motivato perché voglio finire al meglio con la Yamaha, ma le qualifiche sono state durissime. Non riesco mai a capire come possiamo andare così forte, tutti fanno dei temponi...". Il pilota ad avvicinarsi di più a Lorenzo è stato Marquez, secondo sulla griglia di partenza: "Lorenzo era più veloce e noi perdiamo tanto nel T4 in accelerazione - ammette lo spagnolo della Honda -. Il passo è abbastanza buono e vanno capite le gomme, ma con la morbida non finisci la gara".