MotoGP, Lorenzo si conferma re di Valencia in prova

Nella sessione pomeridiana tutti hanno aspettato gli ultimi minuti per sfoderare tempi da pole con le gomme morbide. E alla fine l'ha spuntata il re del "Ricardo Tormo", uno che qui va sempre fortissimo. Lorenzo ha staccato tutti con un crono notevole e anche il campione Marc Marquez ha dovuto inchinarsi. In vista della gara, però, l'hondista ha mostrato un passo migliore del maiorchino e anche Valentino Rossi, scivolato indietro in classifica, ha fatto vedere di poter dire la sua allo spegnersi del semaforo. Occhio poi alla Suzuki di Maverick Vinales e alla Ducati di Andrea Dovizioso, con i rispettivi compagni, Aleix Espargaro e Andrea Iannone, a braccetto. Bravo Danilo Petrucci, che ha fatto meglio del rientrante Dani Pedrosa. In difficoltà per l'intera giornata è stato invece Cal Crutchlow, al momento costretto al Q1, come pure le Aprilia di Bradl e Bautista. Resta in fondo al gruppo la debuttante Ktm, con Mika Kallio che ha visto aumentare il suo divario dalla vetta, salito a oltre 3".