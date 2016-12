MotoGP, Lorenzo: "Povero Rossi, era l'ultima chance"

9 novembre 2015

Botta e risposta. Valentino Rossi attacca, Jorge Lorenzo si sente sotto accusa e controbatte . All'indomani della conquista del quinto Mondiale in carriera, lo spagnolo della Yamaha se la prende col Dottore per il suo sfogo nel posta gara di Valencia: "Q uesta era l'ultima occasione per lui di vincere un Mondiale - le parole taglienti di 'Porfuera' -. E' chiaro, ci sono piloti più giovani e più veloci di lui: dev'essere frustrante".

E' un attacco a testa bassa quello di Lorenzo, che non usa certo parole tenere nei confronti del compagno di squadra: "Non è facile rendersi conto di non avere la velocità che ti avrebbe consentito di vincere più gare e arrivare a Valencia con un vantaggio più consistente - continua il campione del mondo -. Non ci sarebbe stata nessuna polemica se Rossi fosse stato veloce come me e Marquez. Avrebbe potuto vincere il titolo agevolmente, non è andata così e ha perso il decimo titolo: è dura da accettare".