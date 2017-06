MotoGP, Lorenzo: "Passi avanti, stiamo arrivando"

10 giugno 2017

"Io a Barcellona sono sempre stato veloce e finalmente sono stato esplosivo anche con la Ducati. Peccato non aver migliorato nel secondo tentativo, ma ho avvertito che il davanti si chiudeva. Per la gara non siamo messi male, forse soffriamo un pelino in meno con la gomma anteriore rispetto agli avversari. Sarà fondamentale ridurre il calo delle gomme, ma abbiamo fatto un buon lavoro e abbiamo una bella base sotto quell'aspetto", ha aggiunto.



Danilo Petrucci si è ritrovato a fare da terzo incomodo e ammette di aver rischiato non poco. "Con questo caldo era molto difficile. Sarà importante partire davanti, c'è un degrado alto delle gomme a causa del caldo e sono preoccupato. Ho rischiato tanto in quel giro, mi sono giocato tutti i jolly. Ho pensato che anche un quarto o quinto posto andava bene, ma sono rimasto terzo ed è meglio ancora", ha commentato.



Davanti a tutti, però, c'è un Dani Pedrosa che vorrebbe restare dov'è. "Sono contento e sorpreso, quest'anno sono già due pole - ha sottolineato con orgoglio - . Sono contento del lavoro della squadra, ora cercheremo di trovare il set-up giusto per la gara e tenere le gomme fino alla fine visto il caldo. Vediamo se riusciremo a fare tutto giusto".



Come Lorenzo, confida in una buona partenza anche Andrea Dovizioso: “E' stato un giorno intenso e impegnativo, ma alla fine sono contento di come abbiamo lavorato perché siamo riusciti a migliorare il mio feeling ed era veramente difficile a causa del grip molto basso. Sul tracciato ci sono tante buche, e molti piloti sono caduti, per cui non era per niente facile. Abbiamo un buon passo gara anche se non abbiamo potuto dimostrarlo appieno con i tempi, perché nelle FP4 abbiamo deciso di girare con la gomma media posteriore usata, a differenza dei nostri avversari, e quindi solo la gara potrà dire come siamo messi in realtà. In qualifica non ho avuto un feeling perfetto con gli pneumatici soft, però nonostante questo ho ottenuto un buon tempo. Credo che con una buona partenza potremo dire la nostra”.



Marc Marquez cerca di mascherare la delusione per una pole cercata, ma mancata. "Il quarto posto non è così male, ma dopo la caduta nella FP4 qualcosa è cambiato. Il feeling non era più lo stesso, ma essendo nella mia gara di casa ho dato il 100% e sono caduto. Se resterò calmo e guiderò con attenzione, andrà bene. Voglio fare una grande gara e lottare per il podio", ha rilanciato il campione in carica.