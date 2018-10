MotoGP, Lorenzo operato al polso: in dubbio per Sepang

24/10/2018

Dopo i forfait per i GP di Motegi e di Phillip Island, Jorge Lorenzo potrebbe saltare anche quello di Sepang. L'infortunio al polso sinistro subito nelle libere in Thailandia ha costretto il maiorchino ad operarsi in artroscopia, intervento perfettamente riuscito nella giornata di ieri a Barcellona. Il pilota Ducati, rientrato in Svizzera per la riabilitazione, si è detto comunque positivo per la sua presenza nel fine settimana malese.