MotoGP, Lorenzo non fa drammi: "Le cadute ispirano le persone forti"

14 settembre 2015

Jorge Lorenzo prova a mettere alle spalle la caduta di Misano. Il pilota della Yamaha è costretto a guardare avanti, là proprio dove c'è Valentino Rossi, 23 punti più in su in classifica. Così lo spagnolo si è caricato con un tweet: "Le cadute mettono al tappeto le persone deboli, ma ispirano quelle forti". Parole abbinate alla foto di lui in ginocchio nella sabbia, pronto a rialzarsi più carico che mai. Vale è avvisato.