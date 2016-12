MotoGp, Lorenzo litiga su Twitter con i tifosi

18 novembre 2015

Jorge Lorenzo all'attacco su Twitter , l'argomento? Ovviamente il mondiale MotoGp vinto a spese di Valentino Rossi . Un italiano gli scrive "Facile vincere con la M1" e Jorge ribatte "Certo amico, il prossimo anno vinci te con la stessa moto", poi risponde al "fuoco amico" di uno spagnolo che lo accusa di non aver vinto con merito un singolo campionato: "Hai ragione! Vado solo ogni tanto in moto , a piedi è difficile".

Il tutto corredato da emoticon ironiche come quella che spedisce baci o ride a crepapelle. Le stesse che Lorenzo usa per rispondere a chi gli del "buono a nulla, un bambino che piange" o chi gli fa notare che "saresti più simpatico se solo fossi più gentile e sportivo". Il numero 99 ha risposto a tono anche al quesito meno elegante "Lo sai che quando vado in bagno ti penso?": "Stai attento a non eccitarti, non è il momento giusto".

Ci sono anche risposte (e domande) più serie, come quella a un tifoso di Rossi che gli dice "hai vinto il Mondiale ma sempre forza Valentino" al quale lo spagnolo dice "Rispetto il tuo sostegno a un altro pilota". Proprio tornando al Dottore, Andrea gli chiede: "Per arrivare a 9 mondiali hai bisogno di tre carriere" ma Lorenzo non raccoglie: "Non voglio arrivarci, essere già a 5 mi sta bene".

Infine, ai suoi tifosi ricorda che l'insegnamento della stagione è quello di "vincere, sempre" mentre a chi gli chiede se riuscirà a difendere il titolo nel 2016 dice scherzando "Non so neanche cosa farò domani..."