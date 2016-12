MotoGP: Lorenzo, lettera d'addio alla Yamaha

10 novembre 2016

Quella di Valencia è l'ultima gara di Jorge Lorenzo in sella alla Yamaha . Il campione spagnolo ha postato sui propri profili social una lettera d'addio. "Corro con la Yamaha da 9 stagioni, ma domenica sarà l'ultimo giorno che salirò in sella alla M1. E' una sensazione stranissima - si legge - Mi avete reso una persona migliore. Vincere domenica sarebbe un bellissimo regalo di addio. Questi 9 anni faranno parte di me per sempre. Indimenticabili".

"Me ne vado con la testa alta e con la consapevolezza di aver dato il mio meglio fin dalla prima gara nel 2008. Sono molto orgoglioso per l'esperienza che ho fatto qui e che mi ha reso un pilota e una persona migliore. A partire dal prossimo anno, affronterò nuove sfide, ma ho ancora un ultimo obiettivo qui in Yamaha: provare a vincere l'ultima gara della stagione. Questo sarebbe un bellissimo regalo d'addio per chi ha creduto in me". Ora a Lorenzo lo aspetta una nuova sfida con la Ducati, team per il quale ha firmato per le prossime due stagioni. E magari riuscire dove ha fallito il suo rivale Valentino Rossi: vincere il Mondiale in sella alla Desmosedici.