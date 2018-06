MotoGP, Lorenzo in Suzuki: trattativa nel vivo

2 maggio 2018

Il mercato piloti entra nel vivo in MotoGP e il nome più caldo è quello di Jorge Lorenzo. Lo spagnolo e la Ducati non stanno ottenendo i risultati sperati e quindi a fine anno le loro strade sono destinate a dividersi. La casa di Borgo Panigale non ha intenzione di confermarlo alle cifre attuale: 12 milioni di euro a stagione. L'addio sembra scritto. Così il numero 99 è alla ricerca di una nuova moto e si è proposto alla Suzuki.



La casa giapponese ha mostrato interesse e quindi la trattativa è entrata nel vivo: bisogno ridurre, e anche notevolmente, le cifre dell'ingaggio. Motor Cycle News parla addirittura di un annuncio che potrebbe arrivare nel weekend a Jerez. Secondo gli inglese traballa anche la posizione di Andrea Iannone: la Suzuki, infatti, avrebbe scelto Alex Rins come seconda guida. Il pilota italiano potrebbe così tornare in Ducati.