MotoGP: Lorenzo il più veloce nelle libere 2 a Valencia

10 novembre 2017

Scatto di Jorge Lorenzo nelle libere 2 nel GP di Valencia della MotoGP : ottimo 1:30.640 in sella alla sua Ducati. Lo spagnolo ha preceduto Pedrosa (Honda) e il compagno Dovizioso che è in lotta per il Mondiale e si è fermato a tre decimi dalla vetta. Quinta posizione per il leader del campionato Marquez che, però, negli ultimi secondi del turno è scivolato. Continuano le difficoltà per Rossi, nono e fuori dalla top ten dei tempi combinati.

Il venerdì sorride leggermente a Dovizioso, in entrambi i turni di prove libere il numero 04 della Ducati è riuscito a precedere, di poco, il rivale per il Mondiale Marc Marquez. Lo spagnolo della Honda negli ultimi secondi di sessione del pomeriggio è anche scivolato a terra: caduta senza conseguenze fisiche. In ottica titolo il numero 26 è sempre il super favorito, mentre Dovizioso è condannato alla vittoria. Ottime indicazioni per la Ducati con un Jorge Lorenzo in forma super che può puntare alla pole position. In lotta anche Pedrosa a solo un decimo dal 99.



L'unica Yamaha che sorride è quella di Zarco, mentre le ufficiali hanno faticato anche nel pomeriggio. Rossi è risalito dalla 18.esima alla nona posizione, ma resta sempre fuori dalla top ten dei tempi combinati. Passo indietro, invece, per Vinales che è sceso in undicesima piazza. Serve un cambio di rotta per finire dignitosamente la stagione.