MotoGP, Lorenzo: "Grazie a Marquez e Pedrosa che mi hanno rispettato"

8 novembre 2015

Jorge Lorenzo si gode il titolo e ammette: "Marc e Dani sono stati molto bravi a non darmi fastidio e a mantenere il Mondiale in Spagna. Mi hanno rispettato, perché mi giocavo il campionato. E' il titolo mio, ma anche della Spagna. La pressione mi ha fatto andare più lento di come potevo, per tutto il giro d'onore ho pianto. Valentino? Ha fatto una grande gara, partire ultimo e arrivare quarto non è facile. Oggi poteva anche vincere".