MotoGP, Lorenzo: "Fiducia e ottimismo"

21 marzo 2017

In casa Ducati c'è grande attesa per il debutto di Jorge Lorenzo. Lo spagnolo ex Yamaha sogna l'esordio con vittoria. "Dobbiamo trovare ancora qualcosa per migliorare ulteriormente il nostro passo gara, cercando anche di capire la soluzione migliore a livello di pneumatici per affrontare i 22 giri della gara, ma comunque io arrivo in Qatar con delle buone sensazioni e con molta voglia di far bene".



Spera, invece, in un regalo di compleanno indimenticabile il compagno Andrea Dovizioso, che giovedì festeggerà i 31 anni. "Nei test di dieci giorni fa su questo circuito - ha spiegato - abbiamo fatto un buon lavoro, e quindi arriviamo alla gara pronti per le diverse condizioni che potremo trovare. Come sempre all'avvio di stagione abbiamo ancora qualche incognita da risolvere soprattutto in funzione gara, perché in questo circuito non e' facile mantenere lo stesso passo per 22 giri e la pista richiede un impegno fisico notevole. Negli ultimi due anni pero' ho sempre lottato per la vittoria e spero che anche quest`anno mi troverò" nella stessa situazione".



L'uomo da battere è il campione in carica Marc Marquez. Allo spagnolo, però, il circuito di Losail non porta troppa fortuna. "La prima gara della stagione è sempre un giorno speciale perché sei un po' piu' nervoso del solito! - le parole del pilota della Honda - La pista del Qatar è uno dei circuiti più speciali del calendario e una delle cose principali da considerare è la sabbia che puo' rendere la superficie piuttosto scivolosa non appena si esce dalla linea migliore. Il limite e' molto stretto. Ci sono tre punti di frenata molto forti ed e' necessaria una buona stabilita' anteriore". Una pista che non si adatta alla guida di Marquez "ma mi piace e abbiamo lavorato molto duramente durante la pre-season per trovare un buon ritmo e una buona messa a punto di base per tutti i circuiti. Da un punto di vista tecnico, stiamo iniziando questo campionato meglio del precedente, e anche se questo non significa automaticamente che i risultati saranno migliori, penso che la nostra moto possa lottare per il podio. Cercheremo di andar forte sin dal giovedì".