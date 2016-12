MotoGP, Lorenzo fa il vuoto nelle libere di Aragon

25 settembre 2015

La seconda sessione ha sonnecchiato a lungo prima dei fuochi artificiali finali. Scatenati dalla due Yamaha ufficiali, che prima con Rossi e poi con Lorenzo si sono messi tutti alle spalle. Jorge è stato strepitoso e il suo distacco sul resto del gruppo è di quelli da far spavento. La seconda piazza di Valentino ha confermato che le M1 qui sono più che a posto grazie ai test di inizio mese. E il fatto che Smith sia terzo ribadisce come per Marquez e Pedrosa si prospetta una domenica non facile. E' pur vero che nel box Honda hanno provato alcune novità (un forcellone per Marc), senza concentrarsi troppo sul giro veloce e sulle gomme, ma non sarà facile fare meglio degli avversari. Sta anche peggio la Ducati, che prosegue in una seconda fase di campionato con più di un'ombra. E non è una questione di piloti o versioni, visto che dietro Dovizioso ci sono Iannone (alle prese con la lussazione della spalla), Petrucci ed Hernandez. Scivolano indietro Redding e Crutchlow, ma anche i piloti Aprilia Bautista (15°) e Bradl (19°). L'unico a non migliorare il suo tempo è stato Abraham (Honda), buon ultimo con tanti pensieri per il futuro.