MotoGP, Lorenzo e Dovi in coro: "Occhio alla pioggia"

25/08/2018

Jorge Lorenzo si gode la seconda pole position stagionale, ottenuta al termine di una sessione piuttosto travagliata per tutti, da cui, però, svettano alla fine le Ducati, in gran forma in questa fase della stagione: “Abbiamo avuto buone condizioni, la nostra moto va molto bene sul misto e ne abbiamo approfittato per fare prima e seconda posizione – ha commentato lo spagnolo al termine delle qualifiche – Ho rallentato un po’ prima dell’ultimo giro per raffreddare un po’ le gomme, sono molto contento per questa pole position. Dovremo stare attenti alla quantità d’acqua che potrà esserci in gara, le condizioni potrebbero essere molto pericolose”.