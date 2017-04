Motogp, Lorenzo: "Ducati, voltiamo pagina". Dovizioso: "Siamo carichi"

5 aprile 2017

L'esordio di Lorenzo è stato difficile: in Qatar lo spagnolo non è stato protagonista e sa di dover lavorare ancora molto con la sua Ducati: "In Qatar il campionato non è iniziato come avremmo voluto ma dobbiamo girare pagina e andare avanti, pensando alla prossima gara. Non vedo l'ora di iniziare il Gran Premio di Argentina per continuare ad accumulare chilometri ed esperienza sulla mia Ducati" ha detto lo spagnolo che sul circuito sudamericano ha avuto spesso qualche problema: "Anche se Termas è un circuito dove ho sofferto un po' negli ultimi anni, è una pista speciale, dove l'anno scorso la Ducati è andata molto forte e dove io penso di poter fare un altro passo avanti. Dobbiamo rimanere concentrati e iniziare a lavorare con un setting che ci permetta di essere subito veloci anche perché in Argentina non ho mai girato con la Ducati per cui, per me, sarà tutto da scoprire".



Ottimista, invece, Andrea Dovizioso, in lotta fino all'ultimo con Vinales sul circuito di Losail: "Affrontiamo il weekend in Argentina molto carichi dopo il bel risultato del Qatar e dopo la giornata di test a Jerez di mercoledì scorso, che si è rivelata piuttosto positiva consentendoci di svolgere un buon lavoro" ha detto il pilota italiano che, a differenza, di Lorenzo, sulla pista di Termas di Rio Hondo si trova più a suo agio: "Questa pista è davvero particolare. Le condizioni cambiano molto dal venerdì, quando il tracciato è molto sporco, alla domenica e di solito quelle migliori le troviamo sempre per la gara, perché con il passare dei turni l'asfalto migliora sensibilmente. In ogni caso Termas è un bel circuito e noi siamo sempre andati bene qui" ha concluso Dovizioso.