MotoGP: Lorenzo davanti a tutti a Sepang nelle libere

23 ottobre 2015

Anche a Sepang, Valentino Rossi non è riuscito a piazzarsi nelle zone alte delle classifica del venerdì: un ottavo tempo che lascia molto amaro in bocca. Tempo figlio di un problema con l'ultima gomma adatta per un buon giro negli ultimi minuti della FP2, un inconveniente che non ci voleva proprio. Peccato perché essere a un secondo da Lorenzo non fa bene al morale. Meglio pensare alla gara e guardare il passo che non è poi così distante. Ora il problema, però, è la qualifica per non partire troppo dietro come a Phillip Island.



Così ne ha approfittato Lorenzo che, sceso in pista con la gomma rossa, ha messo dietro, per un soffio, il leader del mattino (quello malese) Dani Pedrosa grazie a dei giri super. Applausi perché la Yamaha non è sembrata la moto migliore in pista. Meglio la Honda per velocità e stabilità in curva: terza piazza per Marquez che li segue da vicino.



Conferme da Andrea Iannone che, dopo la scivolata, ha riportato la sua Ducati in quarta posizione. Il numero 29 si trova a suo agio sulla GP15, mentre continuano i problemi di feeling per il compagno di box Andrea Dovizioso (7°).