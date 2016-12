MotoGP, Lorenzo con Yamaha anche nel 2016

Jorge Lorenzo resterà alla Yamaha anche il prossimo anno. Il team di Iwata, infatti, ha annunciato che il rapporto continuerà anche nel 2016. Lorenzo la scorsa estate aveva firmato un contratto annuale con opzione per la stagione successiva, che avrebbe potuto esercitare anche lui stesso, oltre alla squadra. Insomma, saranno ancora lui e Rossi i due piloti ufficiali in sella alla M1. "Posso assicurare che Lorenzo rimarrà in Yamaha anche nel 2016. Abbiamo già parlato e ogni cosa è chiara, lui vuole stare con noi e noi con lui. Che Jorge rimarrà anche il prossimo anno è una certezza", ha assicurato il managing director Lin Jarvis , fugando ogni dubbio e voce di addio.

"Sono molto contento e grato alla Yamaha per questo annuncio in un momento un po' difficile per me. Vorrei ringraziarli tornando a lottare per la vittoria e per il titolo. Poi si sa, il mio sogno è quello di ritirarmi in Yamaha", il commento di Lorenzo.