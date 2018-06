MotoGP, Lorenzo ai saluti con Ducati dopo la vittoria: "Ormai è troppo tardi"

3 giugno 2018

Jorge non nega lo sforzo economico fatto da Borgo Panigale, ma precisa che non è mai stata una questione di soldi: È vero che hanno investito tanto, ma io non mi sono spostato per soldi, avevo già un contratto importante con Yamaha. I limiti sono stati più che altro tecnici. Io non ho mai cercato scuse e ho sempre detto che era solo una questione di feeling. Questa è comunque una delle vittorie più dolci della mia carriera. Tornare in Yamaha? Tra 7 giorni saprete tutto".



L'ingegner Dall'Igna ha risposto al maiorchino evitando inutili polemiche: "Io devo credere in entrambi i piloti, se dicono tutti e due quello che ha detto Jorge significa che sono equilibrato. Non è semplice avere due piloti top così. Noi siamo stati capaci di portarli a esprimere al massimo il loro potenziale. Si può sempre fare meglio, ma io sono contento del lavoro fatto".



Nonostante l'ad di Ducati, Claudio Domenicali, abbia lasciato aperte le porte dopo la gara ("Con Jorge stiamo ancora parlando, non c'è nulla di deciso"). Il futuro del cinque volte campione del mondo sembra dunque deciso.



Andrea Dovizioso, naturalmente, ha parlato della gara e del mondiale, cercando di badare al sodo: "Sono 20 punti importantissimi, oggi era la priorità. Abbiamo sbagliato la scelta dell'anteriore perché la media non ci sembrava adeguata nelle libere. Però la rottura di venerdì ci ha tolto serenità in questo tipo di decisioni. Sicuramente lo zero di Marc ci ha aiutato. Una svolta dopo il Mugello? Non lo so, il punto è che dobbiamo ricominciare a fare punti importanti come oggi".