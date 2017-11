MotoGP: Livio Suppo lascia la Honda

13 novembre 2017

Arrivato alla Honda alla fine del 2009, Suppo è stato il primo team principal di HRC non giapponese e nella sua esperienza con la casa nipponica ha vinto 6 titoli costruttori e 5 mondiali piloti (uno con Stoner e quattro con Marquez). Un vincente e come tale ha deciso di salutare, anche se nel suo cuore rimane di più l'unico trionfo in Ducati nel 2007 che i tanti successi con la casa di Tokyo. La casa di Borgo Panigale gli sarà eternamente grata per aver portato il pilota australiano e per la grande intuizione di decidere di equipaggiare la Desmosedici con gomme Bridgestone quando erano in voga le Michelin.



Quello di Suppo, però, non è solo un addio anticipato alla Honda, visto che aveva ancora un anno di contratto fino alla fine del 2018, ma anche al Motomondiale che è stato parte integrante della sua vita per 22 anni. L'annuncio in una conferenza stampa in cui ha rivelato di sentire "il peso della ripetitività di un lavoro bellissimo. C'è un bisogno di ricaricare le batterie che sento forte dentro di me. È il momento di farlo". Una decisione arrivata anche per passare più tempo con la moglie e la figlia. Senza gli altri se la prendono, la MotoGP ha probabilmente perso il più bravo di tutti.