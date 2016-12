MotoGP, Livio Suppo: "Brutto clima creato da Rossi"

8 novembre 2015

Livio Suppo alza la voce e se la prende con Valentino Rossi dopo il GP di Valencia. Queste le parole del direttore sportivo della Honda HRC: "So che gli italiani non ci crederanno, ma Marc voleva stare davanti a Lorenzo. Era talmente incavolato che mi ha detto che dopo la gara gli avrebbero rotto le scatole. Non è stupido. Abbiamo portato via punti a tutti, ma ci sono dietrologie che ci dispiacciono. E questo clima non l'abbiamo creato noi".

Il dirigente del team nipponico spiega: "Marc aveva una tattica, quella di provarci all'ultimo giro. Ma con Pedrosa si sono disturbati a vicenda, perché sono pur sempre avversari. Abbiamo fatto 18 gare e non abbiamo mai fatto distinzioni di nessun genere. Ma si è persa serenità, e a creare questo clima non siamo certo stati noi. Abbiamo fatto il massimo, ma era difficile restare tranquilli in questa situazione. Oltretutto bisogna ricordare che, per gli interessi di Valentino, Marc e Dani potevano potenzialmente trasformarsi nei migliori avversari possibili. Solo che Lorenzo ne ha avuto di più. Sepang? A fare traiettorie cattive erano in due, così come erano in due a non voler mollare la posizione".