MotoGP, libere Valencia: Lorenzo 2° e Rossi 5°

6 novembre 2015

Dai risultati delle prime libere emerge l'ottimo stato di forma delle Honda che potrebbero essere un'arma a doppio taglio per il Dottore in vista di una difficile rimonta in gara (ricordiamo che partirà dall'ultimo posto in griglia, ndr). Marquez e Pedrosa, infatti, potrebbero inserirsi tra Lorenzo e Rossi rendendo ancora più ardua la corsa al titolo per Valentino. Alle spalle del pilota di Tavullia, col sesto tempo c'è Pol Espargaro (+0"642). Settima la Ducati di Andrea Iannone (+0"942).