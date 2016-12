MotoGp, le pagelle di Silverstone: Rossi coraggio da 8, Marquez merita un 7

5 settembre 2016

di LUCA BUDEL



MAVERICK VINALES – VOTO 10

L’ultimo arrivato nella lista dei predestinati riesce a finalmente a mettere gli stivali sul podio alto. Una gara solitaria e autorevole che regala alla Suzuki una domenica di festa che mancava da ben 10 anni. Contemporaneamente il giovanotto passa nel mondiale la Honda di Pedrosa e manda un segnale al suo prossimo compagno di squadra.



CAL CRUTCHLOW – VOTO 9

Con una vittoria e due secondi posti nelle ultime quattro gare è il pilota più in palla del momento con 66 punti accumulati in poco più di un mese, uno in più di Marquez, addirittura a quota 9 il margine su Rossi. Un parziale da campione del mondo che sottolinea la rinascita di questo pilota che a 30 anni si è riscoperto fenomeno con una Honda privata.



VALENTINO ROSSI – VOTO 8

Si è divertito e ha fatto divertire la platea con duelli a colpi di carena senza mostrare il minimo timore nei confronti della concorrenza. Tanto coraggio scaricato in pista non serve però a riaprire il mondiale, visto che i punti recuperati su Marquez sono sempre troppo pochi.



MARC MARQUEZ – VOTO 7

Appena vede Rossi a portata di mano diventa come una belva che avverte l’odore del sangue. Così Marc smette all’improvviso di fare i conti e butta il quaderno di matematica. Decisione utile per rivedere un duello d’altri tempi. Poi Marc esagera e butta via un podio sicuro cercando di battere un altro animale da gara, nel senso di Cal Crutclow



DANI PEDROSA – VOTO 6

Anonimo come sempre, guadagna qualche inquadratura solo negli ultimi chilometri, quando la regia va a cercare Marquez dopo l’errore. Dani cerca di tirare un paio di staccate, ma poi cede all’attacco del vicino di casa, troppo forte per la sua cifra stilistica.



JORGE LORENZO – VOTO 4

Anche con la pista asciutta Jorge ha l’approccio del pulcino bagnato. Sembra il gemello diverso del fenomeno che quest’anno ha timbrato Losail, Le Mans e il Mugello. Trattasi di preoccupante involuzione.