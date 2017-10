MotoGP, le pagelle di Sepang

ANDREA DOVIZIOSO – VOTO 9

Sesta vittoria dell’anno e porta ancora aperta sul mondiale. Ha fatto bene a crederci Andrea, nonostante la batosta di una settimana prima in Australia. Così tutto si deciderà a Valencia con AD04 che non avrà nulla da perdere.

JORGE LORENZO – VOTO 9

A tempo quasi scaduto trova il motivo per pensare positivo sulla sua scelta di passare alla Ducati. Nonostante la pioggia mette sull’asfalto una gara sontuosa, facendo da apripista al compagno di squadra e completando la splendida doppietta della Desmosedici.

JOHANN ZARCO – VOTO 8

Tenta ancora la fuga con la Yamaha i scorta, ma a differenza di Phillip Island riesce a mettere i piedi sul podio, dando una bella mano a Dovizioso tenendosi dietro la Honda di Marquez.

MARC MARQUEZ – VOTO 6,5

In Malesia sembra la controfigura del fenomeno che ci prova sempre e comunque. Asfaltato dalla coppia Ducati non rintraccia nemmeno le risorse per rientrare su Zarco. Il mondiale è a portata di mano, ma Valencia 2006, quando Rossi perse il titolo al primo giro, dimostra che tutto è possibile

DANILO PETRUCCI – VOTO 7,5

Parte ultimo per un problema tecnico della sua Ducati, poi si scatena sotto il diluvio rimontando fino alla piazza 6. Peccato, perché – senza l’inconveniente - là davanti Danilo avrebbe potuto rendere la vita difficile a Marquez.

VALENTINO ROSSI – VOTO 6

La Yamaha (voto 4) è un disastro e il dottore fa quel che può per non finire fuori dai dieci. Vederlo confuso a centro gruppo non è uno spettacolo, ma peggio di lui si ritrova Vinales (voto 5), passato in poche settimane da candidato al titolo a semplice comparsa.