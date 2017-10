MotoGP, le pagelle di Misano

Marquez 9



Pesca un jolly dopo l'altro tra le pozze, con la 93 che si intraversa come alla sagra del drifting: poco per impressionare il cagnaccio, che poi è un gatto a visiera giù. Passa Petrux all'inizio dell'ultimo giro (giro veloce!) e va a vincere allungando come se, negli ultimi metri, ci fosse un tappeto (giallo) rosso - asciuttissimo - solo per lui. In una parola: talento. La spara ai microfoni, dicendo di aver pensato per un attimo di accontentarsi dell'argento, mentre è mefistofelico il sorriso con il quale dal podio risponde ai fischi lì sotto. Raggiunge il Dovi nel mondiale, ora c'è casa sua (Aragaon): occhio a Marc.



Petrucci 9



Se li mangia uno a uno fino alla prima posizione, dove si piazza al giro 7. Strepitoso. Da lì cresce un'illusione atomica che lo scaglia nella delusione del post gara: comprensibile, anche se lo sterzo che si chiude ogni due per tre ha la meglio nei suoi progetti. Scuro nel parco chiuso come il peggior Raikkonen, manda giù e ridà appuntamento: resta una domenica grandiosa, dalla quale scivola via all'ultimo la maledetta ciliegiona. Dai Danilo: tra quei basettoni c'è un pilota con i controfiocchi.



Dovizioso 8



Ragiona, non forza, non sbaglia, sta lì terzo, cullandoci nell'idea di un colpo finale, che invece non arriva. Vince la ragione, il timore di buttare tutto, la consapevolezza di non averne nemmeno un grammo in più per poter pensare a un ultimo attacco. C'avesse provato e fosse caduto?! Bene così quindi: punti pesanti. E soprattutto solo chi guida sa cosa sente, quale sia il limite e fino a dove possa arrivare l'istinto. Zero a zero: mundialito a 5 gare.



Lorenzo 5



Gran partenza! Davanti a tutti pronti via, stupendo anche se stesso. Tutto bene, ma molto breve: al settimo giro ciao. L'anno no rimane, le vibrazioni negative pure, il fantasma della prima vittoria in rosso anche. Coraggio.



Vinales 6



Anonimo, ma quarto. La sua gara passa inosservata, anche se fa tutto con giudizio, senza guizzi, ma con giudizio. Zitto zitto è terzo nel mondiale, che non sono i fuochi e le fiamme di inizio stagione, ma buttalo via.



Baz 10



Per il casco dedicato ad Alessia Polita.



Pubblico sotto il podio sv



Ma ancora a fischiare? Cioè, nel 2017 ancora a fischiare il rivale antipatico? Mah. Consiglio un giro negli States per respirare un po' di cultura sportiva o due chiacchiere con Zarco che spinge la moto per un punto o un giro alle scuole serali, per smussare l'ignoranza che è la causa di tutto.