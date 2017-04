MotoGP, le pagelle di Austin

MARC MARQUEZ – VOTO 9,5

Si ricorda di essere Marc Marquez, il marziano insomma, e fa ciò che gli era sempre riuscito facilmente, cioè vincere. Collega polso destro e cervello, lasciando sfogare la concorrenza. Poi passa tutti e prende il volo con agilità impressionante. Senza la caduta in Argentina sarebbe in testa al mondiale.



VALENTINO ROSSI – VOTO 9

Soffre meno del solito sul giro secco e in gara mostra la consueta lucidità. Lotta per la vittoria per un numero abbondante di chilometri poi comprende che il passo di MM93 è insostenibile. Marca stretto Pedrosa, poi lo salta con agilità. A 38 anni è in testa al mondiale, scusate se è poco!



DANI PEDROSA – VOTO 8

Da presenza invisibile si trasforma in pilota dalla qualità e dalla sostanza utili a mettere sotto pressione il più dotato compagno di squadra. Finalmente una prestazione di alto livello dopo un avvio di stagione assolutamente anonimo.



MAVERICK VINALES – VOTO 4

Dopo due gare al livello dell’eccellenza incappa nella domenica da incubo. Una caduta la sua che porta lassù l’anziano vicino di casa e rilancia le ambizioni di Marquez.



ANDREA DOVIZIOSO – VOTO 6,5

Dopo tre gare la Ducati (voto 5,5) si aspettava di leggere un’altra classifica. Dovizioso ha almeno il merito di tenere in piedi la baracca chiudendo davanti a tutti i possessori della Desmosedici.



FRANCO MORBIDELLI – VOTO 10

Cala il tris in Texas e allunga nel mondiale con una sicurezza che mette in imbarazzo la concorrenza. Di questo passo Frankie si prepara a fare il salto di classe, dopo il deciso salto di qualità-



ROMANO FENATI – VOTO 9

Torna alla vittoria un anno dopo sulla stessa pista. La speranza è che abbia smaltito definitivamente le scorie del brutto divorzio dalla VR46. Ora serve dimostrare altro spessore e altra costanza nell’arco della stagione. Il vertice del mondiale dista solo 13 punti.