MotoGP, le pagelle di Aragon

MARC MARQUEZ VOTO 9

Immaginate Will Coyote che parte alla caccia di Beep Beep e finalmente lo prende. Ecco, ad Aragon MM93 ha fatto più o meno la stessa cosa, lasciando il palcoscenico alla concorrenza prima di impallinarla senza troppa pietà. Il quarto mondiale diventa così un obiettivo più sostanzioso di una semplice ipotesi.

DANI PEDROSA – VOTO 8

E’ come le lucine dell’albero di Natale che si accendono e si spengono a intermittenza. In Spagna Dani era illuminato e senza il ritardo accumulato nei primi giri avrebbe potuto rendere più complicata la domenica del compagno di squadra. Utile comunque il suo contributo alla Honda, visto che ha tolo punti agli avversari più pericolosi di Marquez.

JORGE LORENZO VOTO 7,5

Il calo c’è stato, ma meno evidente e drammatico rispetto ad altre esibizioni. Così Lorenzo riesce a a mettere i piedi sul podio nella domenica sbagliata, vista la difficoltà vissuta dall’altra parte del box Ducati.

MAVERICK VINALES – VOTO 6,5

Esce bruscamente ridimensionato dalla gara di casa, costretto a lottare con il più anziano e infortunato compagno di squadra per agguantare la piazza quattro. Una corsa vissuta sotto traccia quando occorreva ben altro spessore.

VALENTINO ROSSI – VOTO 8

Senza stare a scomodare gli eroi, che per diventare tali sacrificano la propria esistenza, Rossi ha fatto sicuramente una piccola impresa. 24 giorni dopo la frattura di tibia e perone della gamba destra ha corso con l’approccio di un pilota integro, andando alla caccia del podio fino a quando la moto e il fisico glielo hanno consentito.

ANDREA DOVIZIOSO – VOTO 5

Sta perdendo pericolosamente smalto nel momento decisivo della stagione, quando servirebbe stare là davanti e invece si finisce battuti pure dall’Aprilia. Una deriva pericolosa, soprattutto quando si ha a che fare con un fenomeno con Marc Marquez.