MotoGP, le pagelle del GP d'Austria

DOVIZIOSO 10 E LODE

Ragiona, stupisce, esagera. E' il Dovizioso che ti aspetti nella prima parte di gara, quello che calcola e gestisce e riesce a sfruttare al meglio le gomme. E' un Dovizioso nuovo, molto istinto quello che gioca cattivo con Marquez, mostrando la malizia necessaria per arrivareal titolo. Lo conosciamo infaticabile e testardo, lo abbiamo già visto difendersi da duro nel corpo a corpo. Ma mai così feroce, mai così incisivo.

MARQUEZ 8

E' il solito Marquez. Intelligente nella fase iniziale, estremo nella seconda parte. Costruisce bene l'architettura della gara e poi libera l'istinto. Non fa calcoli da titolo quando tenta l'impossibile all'ultima curva. Bravo a provarci, ma la magia per una volta non gli riesce. Resta in vetta, ma da adesso è un po' più dura.

PEDROSA 7.5

Non lo vedi ma c'è sempre. Anche quando non gira come vorrebbe un podio lo porta a casa. Il suo recupero a metà gara è fissato in un'immagine quando si beve Zarco e Rossi in un colpo solo. Bravo a cogliere il momento, preciso nella realizzazione. Prende anche Lorenzo e, anche se fatica a essere protagonista, il suo ruolo è prezioso.

LORENZO 6.5

Non ha ancora in mano la Ducati. Manca ancora la gestione sulla distanza. Fa progressi. La partenza è, come spesso, un gran punto di forza che riesce ad esibire. Poi però si perde, stressa troppo la gomma scivola indietro. Ogni volta però è un pochino meno lontano. Cresce.

ROSSI E VINALES 6

Difficile valutare la coppia Yamaha. E' buono lo spunto iniziale ma poi la gomma non rende, fanno qualche errore e si rassegnano ad una gara anonima e qualche punto da portare a casa. In chiave mondiale (sono pienamente in corsa tutti e due) l'idea di contenere i danni e portare a casa il miglior risultato possibile è una buona intuizione. Non ci fanno divertire, non ci regalano nemmeno un'emozione. Ma forse non era possibile.